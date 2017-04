Jaapanis pakutakse kohvi, mida saab saiale määrida

Oma viimase leiutisega on jaapanlased taas muu maailma õhku ahmima pannud. Selleks, et hommikusööke veelgi kiiremaks ja efektiivsemaks muuta on välja tuldud kohviga, mida saab saiale määrida, vahendab Lonely Planet.

Snow Brand Milk Products tõi turule kohvimaitselise määrde, millel on pähklivõi konsistents. Ettevõtte esindajate sõnul saab seda määrida pannkookidele, küpsistele ja isegi puuviljadele. Lisaks saab seda kasutada smuutides või panna seda ka päris kohvi sisse.