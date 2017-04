Postita reisipilte ja võida kolm kruiisi

Royal Caribbean kruiisifirma otsib Instagrami reisikonkursi abil maailma kõige seikluslikumat sõpruskonda, vahendab Lonely Planet.

Kandideerijad peavad sellel läbima viieastmelise võistluse, kus seltskondadel tuleb tõestada, kui seiklusjanulised nad tegelikult on. Iga astme võitjad asuvad seejärel võistlustulle maailma suurimal kruiisilaeval Harmony of the Seasil.

Selleks, et osaleda, peavad kasutajad panema üles oma kõige seikluslikuma pildi, video, GIFi või Boomerangi ning markeerima seal ära kolm sõpra. Postitus tuleb markeerida ka @RoyalCaribbean, #AdventureSquad ja #Contest märgetega.

Osalejatel tuleb pilte edastada mitmesugustes kategooriates nagu mõne reisisihtkoha peidetud pärl, kõige hullumeelsemad või parimad eined, vaatamisväärsused. Finalistid peavad jagama adrenaliinirohket sisu nii laevalt kui ka imelistest paikadest nagu Haiti, Jamaica või Mehhiko.

Võitjaks kuulutatakse sõprade seltskond, kes annab enim edasi seikluse olemust.

Iga kategooria on avatud 72 tundi ning võistlus lõppeb 12. aprillil. Võitjad kuulutatakse välja mais.

Võitjaid ootab ees kolm kruiisi vabal valikul. Valida tuleb siiski nende sihtkohtade hulgast, kuhu Royal Caribbean seilab.

Vaata rohkem infot siit.