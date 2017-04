Stjuardess aitas hädaolukorras lennuki maandada

TUIfly lennuk oli teel Hannoverist Mallorcale ning vahetult enne maandumist teatas kaaspiloot, et ta ei tunne end hästi ja peab põrandale pikali viskama. Pardal olnud arst tuvastas, et piloodil oli väga madal vererõhk ning selle tulemusena kaotas viimane ka hetkeks teadvuse, vahendab Travel and Leisure.

Piloot kutsus endale maandumise ajaks appi ühe pardameeskonna liikme, kes teda assisteeriks. Stjuardess aitas läbi viia maandumisele eelneva turvalisuskontrolli ja lennuk maandati ilma edasiste vahejuhtumiteta.

Pärast maandumist viidi kaaspiloot haiglasse, kuid ühtegi tõsist terviseriket tal ei leitud.

Lennufirma esindaja sõnul on sellised juhtumid tõeliselt erakordsed. TUIfly premeeris meeskonnaliiget abi osutamise eest.