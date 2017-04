Linn, mida katab 72 000 tonni teemante

Baierimaa linna katab 72 000 tonni mikroskoopilisi teemante, mida ei ole sinna teadlikult pandud. Omamoodi veidra nähtuse eest tuleb tänada hoopis asteroidi, vahendab Travel and Leisure.

Asteroid kukkus Bavaria piirkonda 15 miljonit aastat tagasi ja jättis maha endast 14 kilomeetri suuruse kraatri, mille sisse on nüüd ehitatud Nördlingeni linnake. Asteroid kinkis piirkonnale veel midagi erakordset, süeviidi, mis koosnes peamiselt klaasist, teemantidest ja kristallist.

Teadlased on arvamusel, et asteroid, mis piirkonda kukkus, võis kaaluda isegi kuni kolm miljardit tonni. Kuni 1960. aastateni arvati, et auk, milles Nödlingeni linn asub, on vana vulkaanikraater. Geoloog Eugene Shoemaker suutis lõpuks tõestada hoopis muud.

Isegi pärast mõistmist, et auk on hoopis pärit asteroidi löögist, kulus veel kümme aastat enne, kui saadi aru, et linn on kaetud väikeste teemantidega. Nüüd on seal teemandid ka näitusele üles seatud. Siiski ei ole tegu ainukese linnaga, mis teemandisära naudib, sarnased on veel ka mõned paigad Berliinis ja Münchenis.