Hakka reklaamnäoks ja sõida tasuta Tahitile

Nüüd on neil, kel see unistustereis jäänud rahapuudusel tegemata, suurepärane võimalus saada ühtaegu kuulsaks ning ka tasuta piletid Tahitile. Paiga turisminõukogu annab tasuta reisi neile peredele ja paaridele, kes on nõus osalema reklaamfilmis, vahendab Travel and Leisure.

Konkursi võitjad osalevad reklaamfilmis «Kaks lugu / üks mana», mis keskendub sellele, et Tahitile on võimalik minna koos puhkama, kuid saada sealt kaks täiesti erinevat kogemust. Võitjapaar peab Tahitil tegema kõiksugu lõbusaid asju nagu sukeldumine, matkamine, ujumine ja tantsimine.

Tahiti kultuuris tähendab mana elujõudu ja vaimsust, mis ümbritseb ja ühendab kõike elavat. Lisaks on turismiarendajad veendunud, et isegi kui saarele reisinud paarid peavad aega veetma eraldi, on nad Tahiti hinge kaudu ühendatud.

Selleks, et võita tasuta reis, peavad paarid tegema endast 15-sekundilise video, kus nad räägivad, mida nemad peavad Tahiti saarte juures inspireerivaks. Lisaks peavad paarid välja tooma kolm lemmiktegevust Tahitil.

Konkursile video esitamiseks on aega veel vaid mõni päev ning reisile saab suunduda juba juunis.