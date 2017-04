Lennufirmad hiilivad elektroonikakeelust mööda

Reisijatele on tekitanud keeld parajalt ebamugavust, sest sageli ei kata ka kindlustus kohvrisse pandud elektroonikat ning kuna äraregistreeriv pagas läbib sageli suure kadalipu, on üsna suur tõenäosus, et õrna tehnikaga midagi juhtub, vahendab Travel and Leisure.

Selleks, et reisijate ebamugavust vähendada, on lennufirmad hakanud pakkuma reisijatele tasuta internetti ning tahvelarvuteid. Esialgu on teenus suunatud peamiselt küll äri- ja esimese klassi reisijatele, kuid sellest saavad kasu ka tavaklassis sõitjad.

Istmete juures on loomulikult olemas USB-laadijad, et seadmed tühjaks ei saaks ning neid oleks võimalik ka pikamaalendude ajal mugavalt kasutada.

Hetkel pakuvad elektroonikalaenutust Etihad Airways ja Qatar Airways. Lisaks on Emirates Airline ja Turkish Airlines lubanud reisijatel tehnikat kasutada kuni pardale minekuni. Seejärel koguvad meeskonnaliikmed kõik keelatud esemed kokku ja tagastavad need reisijatele lennu lõpus. Nii saavad inimesed vähemalt oodates oma seadmeid kasutada.