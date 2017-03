Briti vanimal mehel on kõrini kuninganna saadetud sünnipäevakaartidest

«Ma olen saanud iga aasta ühe kaardi ja kuna olen juba vanas eas, siis mõtlesin, et säästaks seda maad pisut printimise ja postitamise arvelt. Ma ei taha saada tervet hunnikut kaarte, neil ei ole mõtet nii,» ütles mees Travel and Leisure’ile. Peamine põhjus, miks ta ei taha kuningannalt kaarte vastu võtta on see, et viimane näeb seal peal liiga õnnetu välja

Mees ütles, et ta ei taha, et tema kodu kuhjuks kuninganna saadetud kaartide alla. Kuigi ühel aastal võttis Weighton tema kaardi vastu küll, sest selle peal kuninganna naeratas.

Palju rohkem rõõmu tunneb Weighton aga Šotimaa vanima mehe Alfred Smithi kaardi üle, kellega nad neid igal aastal 29. märtsil vahetavad, sest ka Smithil on samal ajal sünnipäev. «Ma lugesin tema kohta ja sain teada, et me oleme samal ajal sündinud ja kanname mõlemad vanima mehe tiitlit, nii ma talle siis kirjutasin. Nüüd saadamegi sünnipäevadel üksteisele kaarte,» ütles ta.

Võib-olla võtab Weighton korra veel kuninganna saadetud kaardi vastu, siis kui daam sajaseks saab.

