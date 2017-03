Tallinna lennujaama külastajatel tuleb varuda kannatust

Kui mulluse lennuliiklusala rekonstrueerimisprojekti raames tehtud tööde käega katsutavaks tulemuseks oli lennuraja pikenemine 3480 meetrini, siis tänavu on suurima ehitusprojektina kavas välja vahetada kogu lennuraja pealiskate ning lähenemistulede süsteem.

Tallinna Lennujaama taristu arendusdirektori Tõnu Mühle sõnul vajab lennurada kogu ulatuses uut asfaldikihti, sest viimasest asfalteerimisest on möödunud üle 20 aasta. «Uue rajakattega saab lennujaam jätkata omakorda veel 20 aastat,» kinnitas Mühle. Kogu lennuraja lähenemistulede süsteem vahetatakse välja keskkonnasõbralike ning kaasaegsete LED-valgustite vastu, mis vähendavad piiratud nähtavusega ilmastikutingimuste mõju lennuvälja tegevusele.

Rajakatte vahetustööd teostatakse eelkõige öisel ajal ning sarnaselt möödunud aastaga on lennurada suletud igal nädalal neljal ööl alates kell 00.30 kuni kella kuueni hommikul. Lennurada on suletud esmaspäeva öösel vastu teisipäeva, kolmapäeva öösel vastu neljapäeva, neljapäeva öösel vastu reedet ning laupäeva öösel vastu pühapäeva. Ehitustegevus algab 4. aprillil ning alates sellest kuupäevast on ka lennurada lühendatud 2330 meetrini.

«Oleme aegsasti teavitanud kõiki lennufirmasid muudatustest ning nendega on arvestatud lennugraafikute koostamisel. Sarnaselt möödunud aastaga ei tohiks see reisijaid kuidagi mõjutada, kui lennukid püsivad graafikus ning ei hiline Tallinnasse saabumisel. Kui mullu võimaldasime ka hilisemaid saabumisi ehitustööde iseloomust sõltuvalt, siis tänavu on ehitustegevus sedavõrd pingeline, et hilinejaid enam vastu ei saa võtta,» selgitas Mühle.

Tallinna Lennujaam on pikendanud Tartu lennujaama teenuste osutamise aega ning alates tänavu suvest on pilootidel võimalik alternatiivlennuväljana kaaluda hilinemise korral lisaks Helsingile ja Riiale ka Tartu lennujaama. «Rõhutame, et otsuse alternatiivlennuvälja osas langetab alati piloot, mitte lennujaam ega lennufirma – eelkõige on tähtis tagada absoluutne ohutus nii õhus kui maa peal,» rõhutas Mühle.

Asfalteerimistööde raames laiendatakse ka perrooniala ning rekonstrueeritakse sademeveerennid. Nendest töödest tingituna esineb aprillis ja mais olukordi, kus reisijad viiakse terminalist lennukini bussidega. «Aprillis sulgeme kasutamiseks lõunapoolsed reisijasillad ning maikuus põhjapoolsed reisijasillad, seega palume reisijatelt mõistvat suhtumist, kui mõne aja jooksul ei pääse lennukisse otse terminalist,» märkis Mühle.

Reisiterminali laiendustööd püsivad graafikus ning valmivad juunikuu alguseks, enne jaanipäeva kolib uude, reisijatele mugavamasse asukohta ka lennueelne julgestuskontroll, mille läbilaskevõime suureneb muudatusega märgatavalt. Tallinna linna ja Merko Ehituse projekt trammiliini pikendamiseks lennujaama terminalini peaks valmima suve lõpuks ning trammiterminal ja lennujaama terminalihoone trammipeatusega ühendav galerii valmivad oktoobris.