Kümme kõige rohkem külastatud paika maailmas

Central Park on suur roheala keset New Yorki linna.

Pea 500 aastat suutsid hiinlased hoida keelatud linnast (Forbidden City) eemal kõiki, keda nad sinna ei soovinud. Nüüd on aga väravad avatud ja turistid vohavad massidena sisse, et kõike oma silmaga näha - külastatavus on miljonites.