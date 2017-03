Video: räämas tehasehoonest valmis midagi tõeliselt uskumatut

Tehases pole midagi toimunud juba vähemalt 60 aastat, kirjutas Lonely Planet. Kuigi lagunenud hoone asub suurepärast koha peal, siis pole keegi seda alates 1959. aastast peale kodutute kasutanud. Praeguseks Ex Mira Lanza muuseumi nime kandev koht on avatud 24 tundi päevas ning see ei maksa midagi, ka pole seal tualettruume või suveniiripoode.

Kõik sai alguse eelmisel aasta, kui mittetulundusühing 999Contemporary kutsus ühe Prantsusmaa artisti Sethi endaga varemetesse, et teha seal kirevat kunsti. Varemetes olles said tehtud suured installatsioonid ühes värvide ja varemetest leitud asjadega. Asjaajajatele oli keeruline muidugi koha puhastamine, sest seda oli eelnevalt peamiselt vetsu pähe kasutatud.

Kuna maja on loodusega üsna üheks saanud, siis on mõningate kunstiteoste säilimine problemaatiline, kuid selleks pole midagi ette võetud, sest vaid nii saab näidata linna tõelist kultuuri. Huvi korral saab tuuri teha koos kuraatoriga.

Kuigi linnal on suurepärane ühendus Marconi ja Ostiensega, siis paljud inimesed ei teagi, et selline koht nagu Mira Lanza eksisteerib. Sellise kultuurisümbolina toimiva koha hülgamine oleks asjaosaliste sõnul puhas vandalism.

Nüüd on tehas saanud endale uue elu ja mitte ainult kunstiteoste poolest, seal elab ka Rooma migrantide pere, kes hoiab kohal silma peal. Pereisa Filo Tito tutvustab külastajatele kohta kui muuseumit ja tema käest saab osta ka varemeid puudutavat raamatut.