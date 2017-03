Kümme fakti, mida sa tõenäoliselt Dubai kohta ei teadnud

Telegraph on välja toonud kümme seika Dubaist praegu ja selle kujunemisest, mis võivad tulla sulle üllatusena.

1. Tõenäoliselt kohtad sa seal olles ainult ühte kohalikku ja selleks on lennujaamas passi templit lööv isik, sest tõelised kohalikud hoiavad turistimagnetitest eemale. Kogu AÜE rahvastikust vaid 11 protsenti on kohalikud.

2. See ei ole nii kõrge kui sa arvad. Dubail on 1344 pilvelõhkujat, kuid võrreldes New Yorgi (6180) või Hong Kongiga (6606) pole seda sugugi palju. Siiski asub Dubais maailma kõrgeim ehitis - Burj Khalifa (828 meetrit). Aastal 2006 asus veerand maailma kraanadest just Dubais, kuid pärast 2008. aasta kriisi on ehitamine vähenenud.

3. Dubai politseiautod on vinged. Kuna seal on väga palju võimsaid autosid igapäevaste liiklejate käes, siis ei saa politsei neile alla jääda, seepärast on neidki varustatud Lamborghinide, Ferraride ja Bentley'idega.

4. Dubai võlgneb palju oma uhkusest Abu Dhabile. Burj Khalifat poleks saanud ehitada ilma Abu Dhabi majandusliku toetuseta. Algselt plaaniti maailma kõrgemale tornile nimeks panna Burj Dubai, mis tähendab tõlkes Dubai torni. Kuna aga toetust saadi mujalt, siis nimetatigi torn Khalifa ehk Abu Dhabi emiiri ja kogu AÜE presidenti järgi.

5. Seal peaks olema ka Steven Gerrardi torn. Kuigi Dubaisse on ehitatud palju imelisi asju, siis sama palju on ka neid, millest pole asja saanud.

6. Kohalikud on rikkad, aga ka parajad tuulepead. Näiteks teatati 2015. aastal, et keegi on Dubai lennujaama tualettruumi unustanud 40 000 eurot sularaha (naine sai oma raha hiljem tagasi). 2016. aasta esimese nelja kuuga oli lennujaama kadunud asjade hulgas ka 10 000 eurot. Kohaliku politsei väitel on kaotatud ära ka kaks teemantsõrmust väärtuses 39 000 eurot. Oktoobris 2016 teatas üks taksojuht, et keegi on oma kullakangi tema sõidukisse unustanud. Viimase väärtuseks oli 900 000 eurot.

7. Dubais on mehi palju rohkem kui naisi. Kogu 2,5 miljonilisest rahvahulgast 1,7 miljonit on mehed, see moodustab pea 70 protsenti. Vahe tuleneb sellest, et enamik seal elavaid mehi on oma pere jätnud koduriiki maha. Sealne elanikkond on ka üsna noor, vaid 15 protsenti inimestest on vanemad kui 45 aastat.

8. Dubai valitseja poeg on tegude mees. Ta eksponeerib julgelt oma igapäevaseid tegevusi sotsiaalmeedias, olgu selleks siis langevarjuhüpped või kalastamine. Samuti tunneb noormees huvi 16. sajandi kohaliku luule vastu. Siiski pole ta ülemäära uhke, sest tema Instagrami kontol on pilte nii ponide kallistamisest kui laste hoidmisest. Nad on isegi isaga koos sõitnud Londoni metroos.

9. Dubai ehitati üles pärlisaagi pealt. Enne turismi arengut teenis Dubai raha naftaga ja enne seda olid peamisteks suundadeks kalastamine, põllumajandus ja merepärlite järgi sukeldumine. 20. sajandi esimestel aastatel oli Dubais 300 pärlite püügiks vajaliku sõidualust ja sellel alal töötas 7000 inimest.

10. Automaatmasinatest saab osta peaaegu üks kõik mida. Dubai Malli ehk kohaliku kaubamaja automaatidest saab osta nii 2,5 grammist kui ka ühe untsist kullatükki. Need masinad on varustatud peenete arvutitega, et kulla hind saaks maailma turul olevaga üks püsida. Kui kuld pole päris sinu teema, siis saad sarnastest masinatest osta ka sülearvuti, telefoni, kaamera või tahvelarvuti.