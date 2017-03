Loetud tundide pärast avaneb Uus-Meremaa tööviisadele registreerumine

Trip.ee on ära toonud põhilise Uus-Meremaa töö-ja puhkuseprogrammi puudutava info.

Mis on Uus-Meremaa Working Holiday Scheme? Erinevalt tavalisest Uus-Meremaa turismiviisast, mis on mõeldud ainult reisimiseks kuni kolme kuu jooksul, võimaldab Working Holiday Scheme viisa 12 kuu jooksul Uus-Meremaal lisaks reisimisele ka töötada kõikidel töökohtadel, seal hulgas vabatahtlikuna või võtta ette õpingud/koolitused Uus-Meremaal. Seejuures eeldatakse, et saabuja peaeesmärgiks on siiski reisimine, mitte töötamine või õpingud.

Kellele Uus-Meremaa Working Holiday Scheme on mõeldud? Working Holiday Scheme on mõeldud rohkem kui 40 riigi, seal hulgas Eesti noortele vanuses 18–30 aastat (mõne riigi kodanike puhul kuni 35 aastat).

Missugused nõuded kehtivad Eesti kodanikele, kvalifitseerumaks WHS viisa taotlejaks?

Eesti kodanikele kehtivad järgmised nõuded:

Taotleja peab olema Eesti kodanik ja omama Eesti passi, mis on kehtiv vähemalt kolm kuud pärast planeeritavat lahkumist Uus-Meremaalt;

olema vanuses 18–30 aastat;

mitte reisima koos lastega;

omama tagasilennu piletit või omama selleks piisavalt rahalisi vahendeid. Sisenemisel riiki võidakse seda kontrollida;

omama rahalisi vahendeid vähemalt 4200 Uus-Meremaa dollari väärtuses (umbes 2515 eurot), et katta enda elamiskulud Uus-Meremaal;

olema terve (täpsemad nõuded tervisliku seisundi kohta leiab siit ja ilma kriminaalse taustata;

omama piisava kattega reisikindlustust terve Uus-Meremaal viibimise perioodi kohta;

mitte olema varem viibinud Uus-Meremaal WHS viisaga.

täiendavad piirangud noortele, kelle WHS taotlus rahuldatakse, kehtivad mõned täiendavad piirangud:

WHS viisa omanik ei tohi vastu võtta püsivat töökohta, välja arvatud juhul, kui taotletakse ja saadakse tavaline Uus-Meremaa tööviisa;

ühe tööandja juures tohib töötada maksimaalselt kolm kuud;

õpingud või koolitused võivad kokku kesta maksimaalselt kuus kuud.

Kui palju Working Holiday Scheme viisasid väljastatakse? 2017/ 2018 aastaks on Eesti kodanikele eraldatud 100 WHS viisat.

Kuidas saab Working Holiday Scheme viisat taotleda? Working Holiday Scheme viisat saab taotleda ainult internetis Immigration New Zealand (INZ) veebilehel ja ainult Eestile mõeldud WHS alt. Taotluse esitamine on tasuline- Eesti Vabariigi kodanikele 208 NZD (umber 135 eurot), mis tähendab, et taotleja peab omama kas Visa või MasterCardi krediitkaarti. Krediitkaardi puudumisel on võimalik tasuda ka kellegi teise (näiteks vanema) krediitkaardiga, seda loomulikult nende eelneval nõusolekul.

Kaua WHS viisataotluse läbivaatamine aega võtab? Juhul, kui taotlus on korrektselt täidetud, saabub vastus mõne päeva jooksul. Juhul, kui küsitakse täiendavat informatsiooni, võtab protsess kauem aega.

Kuidas WHS viisa väljastatakse? Positiivse vastuse korral saadetakse WHS viisa taotlejale elektrooniliselt

Millal algab taotlemine? Taotlusi Uus-Meremaa WHS viisa taotlemiseks saab esitada alates 30. märtsist 2017. kell 10 Uus-Meremaa aja järgi (Eesti aja järgi 30. märtsil südaööl).

Kust saab lisainformatsiooni? Lisainformatsiooni saab Uus-Meremaa Immigratsiooniameti veebilehelt.