Tippkokk Gordon Ramsay paljastab: üks toit, mida ma kunagi ei sööks

Pole just palju toite, mida 50-aastane mees ei oleks vähemalt korra proovinud, kirjutas Daily Mail. Selle eest on aga üks kindel asi, millele tema maitsemeeled ja tunded vastu on. Kui saad teada, miks, siis võib-olla keelduksid sellest isegi.

Ramsay, kes omab mitmeid restorane, ütles, et ta ei sööks mingil juhul lennukis pakutavat toitu. Irooniline selle väite juures on asjaolu, et mehel on Heathrow lennujaamas restoran nimega «Gordon Ramsay's Plane Food».

Pigem sööb tippkokk oma kõhu tervislikult täis enne lennukile minekut. «Ma olen kümme aastat töötanud lennufirmas, seega ma tean, kust see toit tuleb, kus see on olnud ja kuhu see läheb ning kaua kõik see protsess aega on võtnud,» selgitas ta.

Nimelt töötas Ramsay sööginõustajana Singapuri lennufirmas, et koostada nende klientidele sobivat menüüd.

Kui lennureis on pikem, siis võtab Ramsay pigem mingi snäki lennukibaarist, kuid väldib igal juhul sooja toitu.