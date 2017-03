Lennusaatja annab nõu: millal on parim aeg lennuki tualeti kasutamiseks?

Lennusaatja Erika Rothi sõnul on kogu reisi vältel kaks head ajaakent, mil saab pikemalt vetsu kasutada, kirjutas Travel and Leisure. Esimene võimalus on siis, kui piloot lülitab välja turvavöö nõude tule, teine enne seda, kui alustatakse jookide pakkumist.

Nende kahe vahemiku sees on tõenäoliselt reisijal aega vajalikeks protseduurideks kümme minutit, sest keegi ei oota ukse taga. Pärast 20 minutit võib juba stjuardess aga uksele koputama tulla. «Need, kes plaanivad ka paha haisu välja ajada, võiks eelnevalt küsida teenindajalt paki kohviube, see summutab halva lõhna ära,» rääkis ta.

Lennusaatjad teavad sel juhul suhteliselt kindlalt, mis sul plaanis on, aga järgnevatel inimestel pole vähemalt aimugi. Lisaks sellele, et kaasreisijatel on pärast sind mugavam vetsu kasutada, võib kohviubade kasutamine ära hoida ka hädamaandumise. Näiteks oli eelmisel nädalal sunnitud üks SpiceJeti lend tegema hädamaandumise, sest tualettruumist tuli välja kannatamatut haisu, mis levis ka kokpitti.