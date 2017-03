23 asja, mis sul üksi reisides kaasas peaks olema

Travel and Leisure kirjutas, et üksi reisides polegi niivõrd oluline kergelt pakkida, vaid just võimalikult targalt pakkida. Üksi olles tahad sa olla valmistunud absoluutselt igaks olukorraks, sest siis pole kelleltki nõu küsida või toetust otsida.

Nimekirja ülemises otsas on asjad, mis peaksid pakkuma mugavust ja kindlustunnet, seega ei ole mõtet üksi reisides kaasa võtta kontsakingi, kui sa neid ainult ühe korra kanda plaanid. Asju sorteerides võta kõik kahtlust tekitavad asjad üks haaval kätte ja küsi endalt, kas see tekitab sinus rõõmu. Kui ei, siis pole seda ka reisile kaasa vaja.

Järgmine asi, millele peaks mõtlema on see, et kas sa suudad oma pagasit endaga normaalselt kaasas kanda. Proovi sellega liikuda mingi vahemaa oma kodutänavas, kui see õnnestub, siis ilmselt on reaalne ka nende kohvrite või kottidega mujal hakkama saada. Sobiva varustuse leidmise juures on kindlasti oluline see, et käed saad vabad hoida. Tavaliselt on parim kombinatsioon kõva korpusega kohver ja seljakott.

Nüüd aga nimekirja juurde.