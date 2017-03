Miks lennuki aknad kandilistest ovaalseteks muudeti?

See oli alles hilistel 50ndatel, kui tutvustati ovaalsete akendega lennukikabiini ja muutus ei toimunud mitte ilu pärast, vaid hoopis muu, kirjutas Telegraph. Maailma esimene kaubanduslennuk de Havilland Comet – mis muutis õhuliiklust paljude inimeste jaoks - aastal 1949 oli kandiliste akendega.

Kandiliste akendega lennukid näisid hästi töötavat, lennuliiklus oli tolle aja kohta tihe. Londonist pääses näiteks nii Johannesburgi, Tokyosse, Singapuri kui Kolumbiasse.

Kandilised aknad said aga seda tüüpi lennukitele pärast paari katastroofi saatuslikuks. 1954. aastal juhtus kaks õnnetust, mis nõudsid kokku 56 inimese elud. Õnnetuste põhjuseks toodi lennukikere ehitus, mis ei pidanud piisavalt hästi vastu. Nõrkus avaldus kere keskosa akendel, mille nurgad said rõhu vahetudes liiga suure surve osaliseks.

Järsud aknanurgad tähendasid seda, et ümberkaudne metallkonstruktsioon sai kaks kuni kolm korda tugevamat survet, kui ülejäänud lennuki osad. Pärast mitmeid uurimisi selguski, et paljude lennukikerede katki minemise põhjuseks olid just kandilised aknad. See sundiski de Havillandi oma disaini muutma ja võtma kasutusele ümmargused aknad, mida näeme ka tänapäeval. Ühtlasi tehti Cometi lennukitele paksemad kere seinad.

Sellegi poolest ei saanud Cometi populaarsus pärast katastroofe enam kunagi endiseks, selle arvelt olid teised firmad targemad ja tegid kohe oma lennukid õigesti ja kasvatasid oma populaarsuse de Havillandist üle.