Mis juhtub, kui äike lennukit tabab?

Eelmisel nädalal toimunud vahejuhtumi põhjal, kui Virgin Atlanticu lennuk jäi äikese kätte, võiks öelda, et paanikaks pole põhjust, kirjutas Telegraph. Jah, lennuk pidi küll tagasi jaama pöörduma, et see üle konrollitaks, kuid maanumine toimus igati normaalselt.

Mis aga siis tegelikult juhtub, kui äike lennukit tabab ja miks see üldjuhul lennukile suurt viga ei tee? Tavaliselt tabab välk mõnd teist lennuki osa peale suure kere, näiteks nagu tiiba või lennukinina. Vool käib läbi lennuki ja väljub siis vastasosast, näiteks lennukisabast. Piloot Patrick Smithi sõnul läbib äike lennukeid isegi sagedamini kui me arvata julgeksime.

Üksik lennuk saab tavaliselt tabamuse kord kahe aasta jooksul. Enamjaolt, ei tee see lennukile midagi, kuid mõnikord võib tekitada väikseid vigastusi elektrisüsteemi või keresse, kuid reisijad seda tähele ei pane ning nemad on kaitstud ja muretsemiseks põhjust pole, sest tänapäeva lennukid on ehitatud piisavalt turvaliselt.