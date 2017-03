Kohvrisse pandud elektroonikat kindlustada ei ole võimalik

Vastavalt keelule peavad ka Eestist Turkish Airlinesiga üle Istanbuli USAsse või Suurbritanniasse lendavad inimesed arvestama, et mobiiltelefonist suuremaid elektroonikaseadmeid nad enam pardale kaasa võtta ei tohi.

«Mobiiltelefonid, arvutid, fotoaparaadid, videokaamerad ja muud sellised esemed kuuluvad tingimuste järgi väärtuslike esemeta alla. Need esemed peavad olema isikliku ja pideva järelvalve all,» kinnitas Iizi Kindlustusmaakleri Reisi- ja õnnetusjuhtumikindlustuse tootejuht Moonika Kaste.

Kui väärtesemed on lennu ajal käsipagasis, siis laieneb neile ka pagasikindlustus. Kui neid aga käsipagasisse võimalik panna ei ole, siis näevad Eesti kindlustusseltside reeglid ette, et kindlustus neid ei hõlma, täpsustas Kaste.

«Seda just põhjusel, et kohvris või äraantavas pagasis on väga suur risk, et nad saavad kannatada. Seda veel just eriti pikkadel reisidel, kus on mitmeid ümberistumisi ja kasutatakse ka näiteks erinevaid lennufirmasid».

Ainukese seni tuvastatud erandina on valmis kahjud hüvitama Seesam kindlustus, juhul, kui kindlustatu reisis läbi keelu all olevate lennujaamade Ühendriikidesse ning tal ei olnud võimalik hinnalisi esemeid salongi kaasa võtta.

Kaste rõhutas, et kahjuks ei ole võimalik esemeid ka eraldi kindlustada ning need on kaitstud reisikindlustusega vaid siis, kui need on inimese pideva isikliku järelvalve all.

Enne reisi tuleks kindlasti üle vaadata lennufirma seatud reeglid käsipagasile ja selle sisule ning teha seejärel plaanid ja otsused, millist seadet on reisil vaja. Nii hoiab ära edasisi üllatusi ja ebameeldivat olukorda. Samuti on üheks võimaluseks teha ümber oma reisiplaanid selliselt, et keeluga hõlmatud riike ei läbita.