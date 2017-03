Graafik ja videod: valmimas on rekordarv uusi kruiisilaevu

Kruiisiettevõtted investeerivad üha uutesse laevadesse. Hetkel on tellimuses 68 kruiisilaeva, mis on kõigi aegade rekord. Uute laevade pardal pakutakse mitmeid uusi ja seniolematuid võimalusi, mis kruiisireisimise kvaliteeti oluliselt tõstavad.

«Kruiisidega seoses levib mitmeid müüte. Näiteks arvatakse, et kruiisireisimine on kallis ja igav ning et kruiisidel käivad peamiselt vanemas eas inimesed. Tegelikkus on aga vastupidine - ööpäev kruiisilaeval on soodsam, kui ööbimine samale tasemele vastavas hotellis koos restoranieinete ja transpordiga. Kui soovitakse ühe reisi jooksul mitut sihtkohta külastada, siis on kruiis selleks mugavaim viis,» rääkis Estraveli kruiisiagentuuri CruiseCentre juht Kristi Kukk.

Rahvusvaheline kruiisiorganisatsioon CLIA toob välja statistika, mis näitab kruiisireisijate arvu pidevat kasvu viimase kaheksa aasta jooksul. Graafikus esitatud merekruiiside reisijatele lisanduvad veel jõekruiiside reisijad, keda on igal aastal üle miljoni. Samuti ei sisalda CLIA statistika regulaarlaevaliinide reisijad, mille hulka kuuluvad näiteks päevareisid Tallinnast Stockholmi, mida samuti kruiisiks nimetatakse.

Uued enneolematud laevad

2017. aastal on suurimaks kruiisivaldkonna uudiseks uued laevad, mis muudavad kruiisimise reisjate jaoks senisest oluliselt kvaliteetsemaks. Uute laevade ehitamisel on pööratud senisest enam tähelepanu reisijate mugavusele ja keskkonnasäästlikkusele. Laevade pardal pakutakse väga laia valikut erinevaid atraktsioone, sealhulgas erinevaid sportimis- ja meelelahutusvõimalusi nagu mägironimise ja surfiala või veekeskus.

«Hetkel on tellimuses 68 kruiisilaeva, mis on kõigi aegade rekord,» räägib Kristi Kukk. Estravelis on müügil kõigi maailma suurimate kruiisifirmade kruiisid. Uued laevad on väga populaarsed ja esimesed kruiisid on tavaliselt ruttu peale müügi avamist välja müüdud.

Just äsja alustas mere-reisidega uhiuus luksuslaev Seabourne Encore. Aprillis valmib kõrge kvaliteedi poolest tuntud kruiisifirma Silversea uus luksuslaev Silver Muse. Sel aastal tulevad uute laevadega välja ka kruiisifirmad MSC Meraviglia, MSC Seaside, Norwegian Joy, Princess Cruises Majestic Princess.

«Näidetena võiks välja tuua ka kruiisifirmad Royal Caribbean ja Celebrity Cruises, mis tutvustasid mõlemad hiljuti oma uusi laevu, mis alustavad seilamist 2018. aastal. Royal Caribbeani uus laev Symphony of the Seas on maailma suurim kruiisilaev, mis näeb välja nagu linnak. Seal pakutavad seikluslikud elamused on kruiisilaevade kontekstis enneolematud.

«Stiilipuhta disaini ja luksuslikkusega paistab silma aga Celebrity Cruises uus laev Celebrity Edge, mille stiilipuhas sisekujundus eristab laeva kõigist teistest kruiisilaevadest,» toob Kristi Kukk välja kõige revolutsioonilisemaid uuendusi pakkuvad kruiisilaevad.

Lisaks alustab 2018 aastal seilamist ka Symphony of the Seas, millest saab maailma suurim kruiisilaev. Selle laevaga trumpab ettevõte Royal Caribbean üle oma eelmisel aastal välja tulnud maailma suurima laeva Harmony of the Seas.

Kruiisiturism on ka Eesti reisijate hulgas populaarsust kogunud ning 2016. aastal käis kruiisil kaks korda rohkem Eesti turiste, kui aasta varem. Talvehooajal seilab enim kruiisilaevu Kariibi merel. Populaarsed on ka Dubaist algavad kruiisid. Suvehooajal on suurim valik kruiisireise Vahemerel ning siis toimuvad ka Alaska, Uus-Inglismaa ja Norra kruiisid.

