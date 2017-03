Islandi kuulsasse sinisesse laguuni rajatakse hotell

Islandi sinine laguun on riigi üks populaarsemaid turismiatraktsioone. Sealne geotermaalspaa on avatud olnud juba alates 1987. aastast ning igal aastal külastab seda sadu tuhandeid turiste, vahendab Travel and Leisure.

Turistidele, kellele ei meeldi suured rahvamassid ning kellel on piisavalt raha, ehitatakse luksushotell, mis muudab Islandile reisimise ja termaalvete nautimise oluliselt mõnusamaks.

Uuel luksusprojektil on neli osa: laavakoopas saab nautida «maa-alust heaolu», laavalaguun, kuhu tuleb vesti samast kohast kuhu kuulsasse sinisesse laguuni, kuid see on avatud vaid klientidele, Moss hotell, mis on 62-toaline luksushotell, mida ümbritseb laavalaguun ja Moss restoran, mis keskendub Islandi kohalikule köögile.

Kõik see suur kompleks ehitatakse 800 aasta vanusele laavavoole, mida ümbritseb vulkaaniline kivi ning seetõttu on hotell väga privaatne.