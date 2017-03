Maailmas toodetakse järjest enam reoveest tehtud õlut

Juba 2015. aastal andis üks reoveejaam Ameerika Ühendriikides liitrite viisi reovett pruulikodadele, et viimased saaksid sellest teha maitsvad märjukest. Ühtlasi loodeti, et nii suudetakse inimesi panna jooma ka vedelikku, mis kunagi oli reovesi, sest seni on sellest pigem õudusega hoidutud, vahendab Travel and Leisure.

Sel kuul teatas San Diego linn, et nad planeerivad investeerida kolm miljardit dollarit projekti, mille kohaselt peaks 2021. aastaks tulema kolmandik linna veevarust ümber töödeldud reoveest. Selleks korraldas linn ka ürituse, kus 15 pruulikoda, kes kõik kasutasid õlle tootmisel reovett, näitasid oma oskuseid ja võistlesid parima õlle tiitli nimel.

Mõnevõrra üllatuslikult lõi kampa ka riigi üks suurimaid käsitööõlle pruulikodasid Stone Brewing, kes samuti lõi oma reoveeõlle Full Circle Pale Ale. Pruulikoja innovatsioonijuht Steve Gonzaleze sõnul selgus puhastatud vee analüüsist, et see on õlle tegemiseks suurepärane, sest sinna on vaja lisada vaid mõned soolad.