Kaheksa Euroopa reisilõksu, kuhu on lihtne astuda

Kindlasti tuleb reisides kinni pidada elementaarsest. Nii ei tohiks küüti võtta lennujaamas suvaliselt inimeselt, kes seda pakub, pangaautomaate tuleb kasutada vaid rahvarohkes ja hästi valgustatud kohas ja muud taolist, kuid ka pätid on kavalad, vahendab Travel and Leisure.

Riigiti on liikumas trendid, mille suhtes tuleks sel aastal olla erakordselt tähelepanelik.

Itaalia

Kiirtee piraadid lõikavad mõnel parkimisplatsil katki su rehvid ning jälitavad sind seni, kuni sa seisma jääd. Nad teesklevad, et on vaid juhuslikult möödumas ning pakuvad sulle abi, kuid samal ajal varastavad su väärtesemed.

Kuidas vältida: ole ettevaatlik, kui keegi pakub sulle maanteel abi rehviparandusega. Eriti tähelepanelik tuleks olla Napoli ja Salerno vahelisel teel. Ära kunagi jäta väärtesemeid autos nähtavale kohale ja kui võimalik, ära jäta autosse ka oma reisipagasit. Kindlasti sulge alati auto uksed.

Prantsusmaa

Prantsusmaal on juba pikka aega tuntud võltspetitsioonid. Lapsed või noorukid lähenevad pahaaimamatule inimesele, väidavad, et nad on kurdid ning esindavad üht tuntud organisatsiooni. Nad küsivad alati ka inimese allkirja ja raha.

Kuidas vältida: ignoreeri neid inimesi ja kõnni lihtsalt minema, kuid hoia kindlasti samal ajal oma väärtesemetel silm peal. Teavita nendest ka politseid. Tuntud ja hinnatud organisatsiooni esindaja kehastamine on karistatav kümne aastase vangistusega ning organiseeritud kuritegevus võib saada kuni ühe miljoni euro suuruse trahvi.

Hispaania

Kui Hispaaniasse reisides on soov autoga ka Gibraltarile sõita, tuleks piiripeal olla tähelepanelik. Võltsitud dokumentidega inimesed käivad auto juurest auto juurde ja küsivad turistidelt sisenemismaksu ning seda loomulikult sularahas.

Kuidas vältida: suuresti aitab juba see, kui tead, et Gibraltarile siseneine või sealt väljumine ei ole tasuline. Ära kunagi anna raha kellelegi, kes väidab, et sinna minemiseks peab tasuma mingi summa. Ignoreeri neid inimesi, hoides oma auto suletuna ja väärtesemed nähtavalt kohalt väljas.

Tšehhi Vabariik

Tšehhis läheneb kõigepealt üks kurjategija turistidele ja pakub neile midagi, mis võib olla illegaalne. Seejärel ilmub kohe välja võltsriietes politsei, kes nõuab ohvri passi ja rahakotti ning süüdistab teda samal ajal ka kuriteos.

Kuidas vältida: paku välja, et kõnnid nendega koos lähima politseijaoskonnani, et asju seal edasi arutada. Ühelgi Tšehhi politseinikul ei ole õigus küsida sinult raha. Kui võimalik, jätka lihtsalt oma teed ja teavita olukorrast lähimat pärispolitseinikku.

Ungari

Rahavahetuspunktid tänavatel ja taksojuhid on tuntud sellepoolest, et annavad tagasi võltsitud raha. Need rahatähed on tavaliselt kasutud või on nad hoopis naaberriigi kupüürid.