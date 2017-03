CNN: 10 asja, mida teha Helsingis

Helsingi linnale pandi algus 1550. aastal ning tänapäeval elab seal riigi 5,5 miljonist elanikust veidi üle miljoni.

Soovitus: paki mõistlikult

Siinkohal ei käi jutt mugavusest, vaid ellujäämisest. Juulis on Helsingis keskmine temperatuur 17 soojakraadi, kuid veebruari keskmine temperatuur on kuus külmakraadi. Kui sõidad põhja poole, on õiged riided hädavajalikud. Need, kes lähevad jõuluvanakirju talle isiklikult üle viima, peaksid arvestama isegi kuni viiekümne külmakraadiga.

1. Otsi üles saun

Soomlased armastavad sauna. Väidetavalt on neil saunasid kokku umbes 3,5 miljonit, mis tähendab, et iga 1,6 inimese kohta on olemas üks saun. Saunasid on kõiksugu vormides, on suitsusaunasid, elektrisaunasid ja liikuvaid saunasid.

2. Välismaalastele võivad soomlaste vestlused olla salapärased

Soomlastele ei meeldi vahele segada. Tüüpiline vestlus koosneb pikkadest pausidest kindlustamaks, et teine inimene on oma lause lõpetanud. Samuti ei ole soome keeles sõnu nagu «palun» või «vabandust». Selle tulemusena paistavad soomlased kohmetud või isegi ebaviisakad, kuid see on nende jaoks täiesti tavaline.

3. Kostita end mõnes pubis

Sealsed miinuskraadid võivad põhjustada kiiret alajahtumist, mistõttu on ka pubid ja baarid väga populaarsed. Kohe salvrätikute kõrvalt võib leida näiteks hunniku lauamänge. Välja minnes tasuks juua longerot ja suhelda kohalikega, kes parajasti end jutukana tunnevad.

4. Maitse kohalikke roogasid

Kolm asja, millest ei tohiks Soomes mööda käia, on lõhehautis, jõhvikakook ja põhjapõdraliha.

5. Naudi arhitektuuri, eriti Alvar Aalto oma

Soome arhitektuuril on omapärane väljanägemine, ilmselt seetõttu, et seda on mõjutanud nii Venemaa kui ka Rootsi. Rootsi oli sajandeid Soome valitseja, misjärel langes riik venelaste kätte. Tänapäeva kõige tuntum ja hinnatum arhitekt on Alvar Aalto, kelle tööd on toonud talle ülemaailmset tunnustust.

6. Vaata Sibeliuse monumenti

Sibelius on riigi kõige hinnatum helilooja. Tema kuju asub Sibeliuse pargis ning Eila Hiltuneni loodud monument on rohkem kui 600 toruga suur organ.

7. Külasta Ateneumi

Ateneum on paik, kust võib leida kõige tähtsamate Soome kunstnike tööd. Need, kes soovivad modernsemat olustikku, peaksid külastama Kiasmat.

8. Tantsi

Eriti tangot. Buenos Airese atmosfäär on kuidagi ühendatud soomlaste olemusega.

9. Roki

Soomes on ühe inimese kohta kõige rohkem rokibände. Tuntud bändidest on Soomest pärit Apocalyptica ja HIM.

10. Mine uisutama

Soomel on olnud tugev mõju kogu hokimaailmale. Nad on võitnud viimasel kuuel olümpiamängudel ka medali. Mine kas mõnd hokimängu vaatama või külasta üht paljudest uisuväljakutest.