9 asja, mida kõik esmakordsed äriklassi reisijad mõtlevad

Travel and Leisure pani kokku nimekirja mõtetest, mis tekivad kõigil esmakordselt äriklassis reisijatest. Kuna kõik on harjunud reisima tavaklassis, siis uute mugavustega on küll kerge harjuda, kuid on raske uskuda, et selliseid asju lennukites pakutakse.

Istmed on nii suured – Esimese asjana märgatakse äriklassis alati seda, kui palju on seal ruumi. Istmed on laiad, vahekäigud ruumikad ning ka kahe istme vahel on rohkem ruumi, kui tavaklassis.

Ma ei pea pagasit riiulile panema – kuigi selleks on koht olemas, siis on käsipagasiks olemas ka spetsiaalsed kohad käe ulatuses. Nii ei pea reisi ajal pidevalt püsti kargama, kui kotist jälle midagi vaja.

Jalanõudele on eraldi koht – pikkadel lendudel kipuvad jalad paiste minema, mistõttu võib olla mugavam lennata ilma jalanõudeta. Selleks, et need ees ei oleks ja saaksid endiselt mugavalt tunda, on nende jaoks oma koht.

Väike meigikotike – tavaklassis antakse reisijatele tekid, padjad, äärmisel juhul ka hambahari ja silmaklapid. Äriklassis saad aga meigieemaldajad, kammi, igasugused kreemid ja huulepalsamid, et oma keha reisi vältel niisutatuna hoida.

Istmed lähevad pikali asendisse – sellisest luksusest võib tavaklassis vaid unistada, sest enamjaolt ei tohi istet isegi veidi taha lasta, et teisi reisijaid mitte häirida. Äriklassis võid aga istme mugavalt voodiks teha, ilma, et see kedagi häiriks.

Ma ei jõua und ära oodata – see mõte käib pärast voodi nägemist läbi ilmselt kõigi reisijate peast. Sellises voodis magamine, koos pehme padja ja tekiga, on ainult üks suur lust.

Siin on nagu väike kino – igal istmel on suur puutetundlik ekraan ning istme lähedal konsool, mille kaudu saad filme valida, ilma ei peaks end voodist liialt püsti ajama.

Ei tohi magada, peaks filmi vaatama – kuigi lennud tunduvad pikad, siis tegelikult möödub aeg kiiresti. Filmivalik on lai ja magada tahaks ju selles suures voodis ka, seega jääb aega justkui puudu.

Toitude tellimiseks antakse menüü – äriklassis pakutakse veidi rohkem kui vaid ühte rooga. Valikus on eelroog, pearoog ja magustoit ning iga kategooria all omakorda valikud. Veel on olemas mitut sorti veini, mida toiduga sobitada.