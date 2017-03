Nepal paneb kõigile mägironijatele GPSi, et vältida valetajaid

Samas ei ole Džomolungmal kohapeal kedagi, kes kinnitaks ära kõik edukad tippu jõudmised, see töö on usaldatud hoopis Elizabeth Hawleyle, Himaalaja andmebaasi kuraatorile Kathmandus, vahendab Lonely Planet.

Nüüd aga on Nepali valitsus otsustanud anda asjadele ametliku käigu. Selleks kinnitavad nad iga mägironija külge GPS-seadme, mis tõestab, et ronijad on tõepoolest maailma kõrgeima mäe tippu jõudnud.

Kuigi esialgu tutvustati seadme lisamise vajadust kui turvalisusnõuet, et vähendada õnnetuste juhtumist ja nende traagilist lõppu, siis asjasse puutuvate allikate sõnul on eesmärgiks hoopis vältida valetajaid, kes väidavad, et nad käisid tipus ära.

Eelmisel aastal jäid võltsinguga vahele India abielupaar Dinesh ja Tarakeshwari Rathod, kes panid end pilditöötlusprogrammiga seisma teiste inimeste kõrvale, kes olid tippu jõudnud. Kui pettus aga välja tuli, sai paar eluaegse Nepali mägironimise keelu ning seepeale hakkasid ka teised sportlased nõudma kindlat meetodit ronijate jälgimiseks.

Esialgu pannakse katseperioodiks GPS-seadmed külge vaid mõnele mägironijale. Kui aprillis ja mais kestev katse aga õnneks läheb, hakkavad seadmeid kandma juba kõik, kes proovivad tippu jõuda.