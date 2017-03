Jeesuse hauakamber avati taas turistidele

Restaureerimistööd said kirikus alguse eelmisel aastal ning nendega jõuti lõpuni enne seatud tähtaega. Väidetavalt ehitati altar sinna ajal, mil Jeesus löödi risti, maeti ja üles tõusis, vahendab Lonely Planet.

Ühtlasi avati nüüd külastajatele ka tema arvatav matmiskamber, mis oli suletud alates 1810. aastast, mil hauakambris toimusid viimased restaureerimistööd. Seekordsete tööde eest maksti annetustega, mis saadi kuue usu esindajate käest, kes jagavad Püha Haua kiriku hooldusõigust.

Vihmavesi oli sajandite jooksul tekitanud korrosiooni ja hauakambri üldine olukord oli pidevalt halvenenud. Spetsialistid restaureerisid kahjustunud sambad ja müüri. Marmorist fassaadkatte tagant leiti teise marmorkihisse uuristatud rist. Selle all oli lubjakiviplaat, mida ekspertide hinnangul ei ole nähtud alates 1500. aastatest. Nende arvates on see tehtud koopaseinast, kuhu Jeesus maeti.

Iga päev külastab kirikut umbes 5000 palverändurit, kellest suur osa tuleb kirikuni mööda Jeruusalemma vanalinnast läbi looklevat Kolgata teed.