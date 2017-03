Pekingi tualettides hakatakse näo järgi paberit jagama

Taevatemplit ümbritsevas pargis on avalikud tualetid, kus Hiina võimude arvates, kasutavad inimesed liialt palju tualettpaberit. Seega on kabiinidesse nüüd sisse seatud kõrgtehnoloogilised paberihoidjad, mis kasutavad näotuvastussüsteemi ning jagavad selle põhjal ka paberit, vahendab Lonely Planet.

Selle käiguga soovib Hiina valitsus vähendada tualettpaberi üleliigset kulutamist. Inimese kohta antakse tualettpaberit umbes 60 kuni 70 sentimeetrit, kui see limiit on täis, ei anna hoidik rohkem paberit välja enne üheksa minuti möödumist.

Samas on parkides nüüd kunagise ühekihilise vetsupaberi asemel kasutusel kahekihiline paber. Esialgsetel andmetel on tualettpaberi kasutus nendes tualettides vähenenud juba 20 protsenti.

Pargi ametivõimud rõhutavad, et see ei ole mõeldud terviseprobleemidega inimeste karistamiseks. Pargivahid on pidevalt tualettide juures ka olemas ning annavad vajadusel paberit juurde, kui inimesel on kõhuprobleemid või ta tuleb tualetti väikese lapsega.