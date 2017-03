Nordica sülearvutikeeldu kaalunud pole

«Kuna Nordical puuduvad otselennud nimetatud riikidest, siis see teema pole täna meie jaoks aktuaalne. Me usaldame neid lennujaamasid kust me lendame ja ei näe täna põhjust oma protseduure muuta. Euroopa Liitu sisenenud isik on meie jaoks kontrollitud ja «puhas» nagu turvateenistused seda nimetavad,» ütles Nordica kommunikatsioonijuht Toomas Uibo BNS-ile.

USA teatas teisipäeval, et andis üheksale lennufirmale korralduse mitte lubada kümnest Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika lennujaamast väljuvate lendude reisijatel salongi võtta telefonist suuremaid elektroonilisi seadmeid. Sarnasest keelust teatas ka Suurbritannia.

Briti keelus on kuus, USA keelus kaheksa riiki. Ühendriikide keelus pole Liibanoni ega Tuneesiat, kuid erinevalt Briti keelust on seal Kuveit, Maroko, Katar ja Araabia Ühendemiraadid. Türgi, Egiptus, Saudi Araabia ja Jordaania on mõlemas nimistus.