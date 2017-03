Stockholmi ehitatakse suur sisepark, et võidelda talveväsimusega

1500 ruutmeetri suuruse struktuuri pakkus välja Utopia Architects, et meelitada kohalikke ka keset talve rohkem sotsialiseeruma ja kodust välja tulema, vahendab Lonely Planet.

«Mida rohkem rahvast linnadesse elama tuleb, seda rohkem ja paremaid avalikke alasid meil vaja läheb,» rääkisid projekti eestvedajad. «See vajadus on järjest enam iseenesestmõistetav ja mitte ainult Stockholmis, vaid enam-vähem kõikides suurlinnades, kus pidevalt laienetakse».

Loojate hinnangul saaks neid alasid osaliselt kasutada ka hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel ning ühtlasi tooks see soojust ja rohelust aega, mil muidu seda väljast eriti ei leia. Ühtlasi tooks park inimtegevuse tagasi St. Eriksplani väljakule, mida praegu väga ei kasutata.

Taimede kasvuks vajaliku soojuse hoidmiseks kasutaksid kuplid lähedal asuvast parkimisplatsist tulevat soojust. Hetkel on tegu veel vaid ettepanekuga, kuid linnavalitsus on sellele positiivselt reageerinud.

Juba varasemalt oli linnavalitsusel plaanis muuta Stockholm jalakäijatesõbralikumaks. Selle plaani käigus soovitakse aastaringselt avada rohkem avalikke alasid ja kindlustada, et ükski piirkond ei oleks jalakäijatele keelatud.

«Kodanikena me ei peaks raha raiskama selle peale, et soovime linnakodust väljaspool sõpradega läbi käia,» rääkisid Utopia ARchitectsi esindajad. «Nii aga enamjaolt linnakeskustes on, kus lisaks äridele on siseruumides vaid raamatukogud ja muuseumid, paigad, mis kindlasti sotsialiseerumiseks ei sobi».