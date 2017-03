Lennukist leiti taas madu

Mao jättis maha reisija, kes oli eelmisel lennul registreerinud mao kui oma lemmiklooma, vahendab BBC. Uutele reisijatele esialgu midagi ei öeldud. «Meil on üks madu lennukis ringi roomamas ja me ei tea, kus see on,» sõnas lõpuks reisijatele piloot.

Kahvatukollane madu ei olnud mürgine ning esimesena märkas teda väike poiss, kes oma istmel turnis. Kui ta madu märkas, loom parajasti magas ja teda kattis lennuki tagaosas üks kott. Väidetavalt ei tekkinud pardal erilist paanikat.

Piloot tuli samuti salongi ning selgitas personalile, kuidas tuleks madu kinni püüda. Meeskond haaraski seejärel maost kinni ja pani looma prügikotti. Ülejäänud reisi veetis madu pagasiriiulil ning lennuk jõudis õigeaegselt sihtkohta.

Meeskond sai teada, et lennukis võib olla madu, sest nendega võttis ühendust mao omanik, kes pärast väljumist märkas, et ta lemmikloom on kadunud. Lennujaamatöötajatele lisas mees, et ilmselt on ta lemmikloom juba õhku tõusnud.