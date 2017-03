Inglise ajaleht: kümme asja, mida Tallinnas teha

Sellel tuhande aasta vanusel linnal on modernne atmosfäär ning arhitektuur, muuseumid ja kohvikud, mis sobivad sellega hästi kokku, seisab The Guardiani artiklis.

Tallinn, Euroopa üks uusimaid pealinnu, pakub rikkalikku segu arhitektuurist ja kultuurist geograafiliselt väikesel alal. Selle vanalinn on sõjast peaaegu täielikult puutumata ja müüride taga on võluvad piirkonnad värviliste majade, parkide, välja arendatud kaide, randade ja metsadega.

Seal peetakse endiselt poissmeestepidusid ja seal on ohtralt baare, kus just laeva pealt tulnud soomlased odavat õlut sisse kaanivad, kuid Tallinn on ka kultuurne koht, mis tõmbab ligi külastajaid, kes tahavad rohkem kui lihtsalt odavat jooki: balti, põhjamaade ja vene kultuur sulanduvad kokku nii toidus, kunstis, disainis kui ka muusikas. Iga-aastane Tallinn Music Week tõstab eri paikades, sealhulgas ka linna vanas elektrijaamas, esile Eesti rokk- ja elektroonikamuusikat.

Linnal on üllatavalt modernne ja keerukas atmosfäär: trammid ja bussid (mis on kohalikele tasuta) teevad kõik kergesti kättesaadavaks ja vanad laohooned muudetakse uuteks aladeks nii ärile kui ka kultuurile. Tasuta internet ja tärkav tehnoloogiavaldkond (Skype on siin välja arendatud) näitavad seda linna eesrindlikuna, kuid ka traditsioonidest ja rahvuslikest juurtest kinni hoidvana.

Lauluväljak

Iga viie aasta tagant koguneb Tallinna 30 000 lauljat tuhandest koorist, kes laulavad traditsioonilisi hümne rahvale, kes lehvitavad sinimustvalgeid lippe. Laulupidu sai alguse 1869. aastal ja on arenenud Eesti kultuuri võtmesündmuseks.

Eesti Arhitektuurimuuseum

See on ideaalne koht, kust alustada Rotermanni kvartali avastamist – endine tööstuspiirkond, kus nüüd on uksed avanud poed ja kontorid ning kus asuvad ka mõned korterid. Vana soolaladu on koduks muuseumile ja siin saab näha linna huvitavamate hoonete mudeleid, nagu näiteks Roosikrantsi tänava maja number 23. Lisaks näeb seal ka hiiglaslikku mereäärset sanatooriumi, mis pidi tulema Pärnusse, kuid mida kunagi ei ehitatud.

Von Krahl

Nägus traditsiooniline kivist pubi ja teater Tallinna vanalinnas, kus majad on kõik vastu mäeseina, mistõttu on ka Von Krahli osaks järsud trepid. Siin mängitakse kõiksugu etendusi, viimane neist oli «Hipsteri Surm». Ka muusikud peatuvad siin. Eelmisel aastal pressisid end siia sisse sajad inimesed, et näha Eesti neo-folk triot Trad.Attacki!.

Umami

Sajandi keskelt pärit arhitektuur ja kohalike kunstnike maalid seintel teeb Umami lahedaks, kuid ometi on see kaugel sellest edvistamisest, mida tavaliselt sellistes paikades leidub. Soe meeskond, avatud köök ja perekonnasõbralik atmosfäär sobivad hästi kokku kohaliku toiduga nagu tursk ja salat rukola ja peediga.

Lennusadam

Kui lennusadama külastamine võib tunduda igav, siis nii see ei ole. See saja-aastane betoonist hoone on seest õõnes, kuid ometi ei ole seal ühtegi tuge. See ehitati tsaari merelennukitele 1916. aastal ning see on vastu pidanud terve sajandi. Pärast hoone restaureerimist ja muuseumi avamist on lennukid tagasi. Need on päris esimesest maailmasõjast, seal on ka (allvee)laevu 1930. aastatest kuni 1990. aastateni. Värviline valgus, suured puhurid ja dramaatilised teed annavad sellele hoopis ööklubi ilme.