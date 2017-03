Avati Eesti suurim kruiisiportaal

Kruiis.ee on suurim eestikeelne kruiiside online-portaal, mille valikus on ligi 100 erineva kruiisifirma pakkumised üle maailma.

Lisaks kruiisireisijate arvule kasvab ka pakutavate kruiiside valik. Kruiisifirmad investeerivad uuenduslike laevade ehitamisse ja hetkel on töös lausa 68 uut kruiisilaeva, mis on kõigi aegade rekord. Erinevate laevade, marsruutide ja pardal pakutava programmi valik on väga rikkalik ning ostuotsuse tegemine on reisija jaoks üsna keeruline.

Kruiise leidub igale maitsele, kõige soodsaimad kruiisid algavad paarisajast eurost. Kõige kallimad kruiisid on aga ekspeditsioonid luksuslaevadel, mis maksavad mitukümmend tuhat eurot reisija kohta. Kruiiside pikkus võib olla paarist päevast kuni mitme kuuni, kuid keskmise reisi pikkuseks on 5-7 päeva.

«Kruiisituristide arv kasvab kõikjal maailmas ning ennustatakse selle trendi jätkumist. 2017. aastaks prognoositakse kruiisituristide koguarvuks 25,3 miljonit reisijat,» kommenteeris Estraveli kruiisiagentuuri CruiseCentre juht Kristi Kukk.

«Erinevaid kruiisifirmasid koondav online-portaal teeb sobiva kruiisi leidmise kliendi jaoks lihtsamaks ja mugavamaks. Väiksema kogemusega kruiisireisijal soovitame enne ostu sooritamist aga kindlasti ka professionaalselt reisikonsultandilt nõu küsida, sest kõik sooduspakkumised veebi ei jõua. Reisid uutele laevadele müüakse kiirelt välja, mistõttu tasub kruiisiplaanid varakult paika panna. Juba ostetakse kruiisireise 2018. aastaks laevadele, mida alles ehitatakse,» lisab Kukk.

Talvehooajal seilab enim kruiisilaevu Kariibi merel. Populaarsed on ka Dubaist algavad kruiisid. Suvehooajal on suurim valik kruiisireise Vahemerel ning siis toimuvad ka Alaska, Uus-Inglismaa ja Norra kruiisid.