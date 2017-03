Airbusi lipulaeva ootab ees suur muudatus

Kahekordsetes Airbus A380 lennukites on teisele korrusele viiv «suur paraadtrepp», mille laiust hakatakse nüüd vähendama, et tavaklassi mahuks ära rohkem istmeid. Sellega loodetakse mahutada salongi veel 40–50 istet, vahendab news.com.au.

Lennukite müük on viimasel ajal langenud, mistõttu püüab Airbus lennukeid paremaks muuta. Istmete lisamisega mahuks A380 lennukisse üle 600 inimese, mis teeks piletihinna inimese kohta ka odavamaks.

Lisaks suurele paraadtrepile muudetakse ka lennuki tagaosas asuvat keerdtreppi. Veel proovib Airbus lisada kütust kokkuhoidvad tiivaotsad, et vähendada kulusid ja takistust ning muuta seega kütusekasutus efektiivsemaks.

Suurte A380 lennukite müük on langenud, sest lennufirmad eelistavad väiksemaid, kahe mootoriga lennukeid, millel on suur pagasiruum ning millega on odavam lennata.