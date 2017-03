Video: turist võtab ette surmatrepi

Huyana Picchult avaneb imeline vaade kuulsale Machu Picchu linnale, kuid selle nägemiseks peab läbima omajagu õudse teekonna ning riskima ka eluga. Päevas müüakse surmatrepi teekonnale vaid 400 piletit, vahendab Travel and Leisure.

«Pärast esimesi meetreid saab üsna selgeks, miks on sellele teele antud surmatrepi nimi. Robustselt tahutud trepikivid tõusevad väga järsult, pigem on tunne nagu roniks üles redelist. Ühelt poolt avaneb vaade all olevale orule, kuid ka järsule kukkumisvõimalusele. Paganama hirmus,» kirjeldas kogemust üks blogija.