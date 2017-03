New Yorgi lennujaamas tabati kummaline narkodiiler

New Yorgi JFK lennujaamas arreteeriti mees, kes oli kleepinud endale jalgade külge ohtralt kokaiini. Kokku oli kahtlusalune suutnud jalgade külge siduda umbes 2,2 kilo kokaiini ja üritas sellega üle piiri pääseda, vahendab Travel Pulse.

Mayo-Banex Ruiz Gomez oli Ühendriikidesse lennanud Dominikaani Vabariigist ja kui ta lennukist maha astus, märkasid turvatöötajad, et mees on närviline. Lisaks paistis üsna kaugele, et ta jalad ei ole kogu ülejäänud kehaga proportsioonis.

Selle koguse pealt oleks Ruiz Gomez saanud tänavatel teenida 77 000 eurot. Sarnase skeemiga jäi märtsi alguses vahele ka teine smugeldaja, kes samuti üritas Ameerika Ühendriikide pinnale viia keelatud aineid.