EASi rahastatava akvaariumi vastu on kogutud üle 3500 allkirja

Vähem kui päevaga on petitsioon kogunud enam kui 4500 allkirja.

«Ookeanikalade akvaarium on arengus suur tagasiminek. Maailmas domineerivad ja jätkavad võidukäiku vastupidised trendid – liigutakse eemale meelelahutusest, mille peamisteks objektideks on loomad. Suund on looduse ja loomade kaitsmine, liikide säilitamine, jätkusuutlikkus, loodusressursside taastamine,» seisab pöördumises, milles on välja toodud, et vangistuses ei ole võimalik tagada metsloomadele, eriti suurte avamereloomade ja kalade liigiomaseid tingimusi.

Varasemalt saatsid Eesti loomakaitseorganisatsioonid EASile ühispöördumise, milles paluti hinnata projekti eetilisust ja sobivust kaasaaegse loodussõbralikku ja progressiivsesse Eestisse.

«EAS võtab antud pöördumise sisu väga tõsiselt ja kavatseb enne põhitaotluse kinnitamist ja toetuse eraldamise otsust kaasata projekti sõltumatu eksperdi, kes tunneb mereloomade eluviise, on kursis (vee)loomade kaitse temaatikaga ja kelle ülesandeks saab olema projekti loomakaitse seadustele vastavuse analüüsimine,» ütles EASi juhatuse liige Sigrid Harjo.

Ta lisas, et taotleja on kinnitanud atraktsiooni vastavust ISO standarditele ning ühtlasi, et seal rakendatakse loodushoiu põhimõtteid.

Eelmise nädala lõpus teatas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus plaanist toetada kogupere külastuskeskuse «Sea Star» ehitamist. Keskuse tõmbenumbriks saab olema ookeanikalade akvaarium, kus hakkavad elama nii haid kui raid.

Petitsiooni saab vaadata ja allkirja anda siin.