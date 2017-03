Millised on parimad ja soodsamad lennufirmad kauglendudeks?

Money pani kokku nimekirja populaarseimatest lennufirmadest, võttes arvesse nende piletite keskmist hinda, maksumust kilomeetri kohta, õigeaegseid saabumisi ja kliendi rahulolu mugavuse, toidu, joogi, meelelahutuse, teeninduse, hüvede ning üldise hinna ja kvaliteedi suhtega.

Üldvõit

Kõikidest piirkondadest paistis enim välja juba teist aastat järjest Singapore Airlines. Peamiselt pakub Singapore Airlines klientidele suurepärast teenindust, suurt valikut meelelahutust ja suurepärast toiduvalikut. «Singapore rõhub tugevasti lennul pakutava kvaliteedile ja alati on kuulda, et inimesed tahavad nendega jälle lennata,» rääkis piletihindade analüüsi ettevõtte Hopper vanemanalüütik Patrick Surry.

Piirkondlikud võidud

Lähis-Ida/Aafrika - Qatar Airways

Üldises järjestuses jäi Qatari rahvuslik lennufirma teisele kohale. Peamiselt teenisid nad punkte tänu istmete mugavusele ja meelelahutussüsteemidele. Nende lennukites saab ühendada meelelahutuskeskusega ka oma telefoni ning ka ilma selleta võib keskusest leida 3000 filmi, telesarja või raadiosaadet. Lisaks on põhjalikult mõeldud lastele, sest neile on valikus kümneid mänguasju ja lauamänge.

Euroopa - Norwegian Airlines

Kuigi odavlennufirmana ei paku Norwegian nii palju mugavusi kui eelmised kaks, teeb norralaste firma selle vahe tagasi hinnaga. Keskmine edasi-tagasi lend kaugliinil maksis eelmisel aastal 381 eurot, mis on 13 protsenti odavam kui sellele eelneval aastal. Juunist alustab Norwegian ka lendudega Ameerika Ühendriikide väiksematesse lennujaamadesse. Lisa tuleb lendudel maksta nii pagasi kui ka toidu eest, kuid ometi on enamik reisijaid nõus, et hinna ja kvaliteedi suhe on siiski paigas ning nendega on mõnus lennata.

Ladina-Ameerika - Copa Airlines

Copa Airlinesi koduks on Panama ja sealt lendab firma rohkem kui 30 sihtkohta üle Ameerika ja Kariibi piirkonna. Nende lendudest jõuab sihtkohta õigel ajal 89 protsenti, mistõttu on nende teenindus alati usaldusväärne. Lisaks on piletihind eelmise aastaga võrreldes kukkunud juba 11,4 protsenti ning keskmine edasi-tagasi pileti hind on 391 eurot, mis teeb sellest ka ühe odavaima rahvusvahelise lennufirma.

Täispikk nimekiri parimatest kaugliine opereerivatest lennufirmadest

1. Singapore Airlines

2. Qatar Airways

3. Emirates

4. Japan Airlines (JAL)

5. All Nippon Airways (ANA)

6. Qantas Airways

7. EVA Air

8. Norwegian

9. Cathay Pacific Airways

10. Thai Airways

11. Korean Air

12. Aeroflot

13. Aegean Airlines

14. Lufthansa

15. KLM Royal Dutch Airlines

16. Royal Jordanian

17. Air New Zealand

18. Etihad Airways

19. China Southern Airlines

20. Malaysia Airlines

21. Ryanair

22. Swiss

23. Asiana Airlines

24. AirAsia

25. Vietnam Airlines

26. Aer Lingus

27. easyJet

28. Turkish Airlines

29. Virgin Australia

30. Virgin Atlantic

31. Finnair

32. China Airlines

33. Austrian Airlines

34. Gulf Air

35. Jet Airways

36. Copa Airlines

37. South African Airways

38. Air Tahiti Nui

39. Iberia

40. Avianca

41. Air Berlin

42. Fiji Airways

43. Icelandair

44. Scandinavian Airlines (SAS)

45. SilkAir

46. LOT Polish Airlines

47. Air France

48. Caribbean Airlines

49. Air China

50. WestJet