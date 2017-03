Üksinda reisivad inimesed on intelligentsemad

Briti psühholoogiaühing viis läbi uuringu, millest selgus, et intelligentsemad inimesed ei ole oma eluga nii rahul, kui vähem intelligentsed inimesed ning ühtlasi käivad nad harvemini läbi teiste inimestega, vahendab Insider.

Uuringus osales 15 000 inimest vanuses 18 kuni 28. Selgus, et need, kes elavad linnades on õnnetumad, kui need kelle kodu asub äärelinnas või maal. Ühtlasi olid viimase grupi liikmed oma eluga rohkem rahul ja nad kohtusid sagedamini ka sõpradega.

Seega on tavainimesele õnnelikkuse aluseks väikeses linnas või äärelinnas elamine ja sage suhtlemine sõpradega. Kuid intelligentseid inimesi sellised kriteeriumid õnnelikuks ei teinud. Ühe psühholoogi arvates võib seda põhjustada intelligentsete inimeste tähtis töö.

Kui intelligentsed inimesed loovad näiteks vähiravimit, siis sõpradega sotsialiseerumine on nende jaoks aja raiskamine ning nad pigem sooviksid oma tähtsa tööga edasi tegeleda. Töölt puudumine vähendab nende endi silmis nende väärtust ja seega ei suuda nad olla ka õnnelikud.