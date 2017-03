Rooma loomaaias avati kaka ajaloole pühendatud näitus

«Kaka on elu,» vahendab loomaaia presidendi Federico Coccia sõnu The Local. «Ilma looma kakata ei oleks meil viljakat mulda ja seega ei oleks ka puid, hapnikku, toitu – elu lihtsalt ei olekski,» täpsustas ta.

Muuseumi interaktiivses osas on nii 3D installatsioonid kui ka realistlikud mudelid kõiksugustest väljaheidetest. Näitusel on kaks fossiili dinosauruse kakast. Ekspositsioon on peamiselt suunatud lastele, kuid korraldajate sõnul võivad sealt õppida ka täiskasvanud.

«Kaka on toiduallikaks, kommunikatsiooni vormiks, isikutunnistuseks või kütuseks, ehitusmaterjaliks, väetiseks, peidupaigaks ja nii edasi,» kinnitasid korraldajad.

Seintel leiduv info selgitab selle materjali mitmekülgseid kasutusvõimalusi ning lisaks selgitatakse mudelite abiga lastele, kuidas kaka põhjal saab loomi üksteisest eristada ning mis on loomade kaka kindlad tunnusmärgid.

Lisaks on näitusel inimese seedesüsteemi jäljendav masin, millesse lapsed saavad sisestada toitude mudeleid, tõmmata seejärel kangi ning näha, kuidas inimese seedesüsteem toimib.

Näitus jääb Bioparco di Romas avatuks 30. juunini ning mõnel päeval korraldatakse seal ka töötubasid ja giididega ekskursioone.