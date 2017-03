13 viga, mis muudavad reisi kallimaks

Tähelepanematusest võid teha aga väikseid vigu, mis sinu reisi kogumaksumusele lõpuks kopsaka summa juurde liidavad. Kui tead, millele tähelepanu pöörata, võid vähemalt mõnd neist edukalt vältida ning nii reisi hinda vähendada, vahendab Escape.

1. Reisid alati laupäeviti

Kuigi nädalavahetusel reisile minek on üsna mugav ning klapib hästi puhkusepäevadega, on see tavaliselt hulga kallim. Kuna kõik soovivad puhkust alustada just laupäeval, siis tõstavad lennufirmad sel nädalapäeval veidi piletihindu.

2. Kasutad reisides igapäevast krediitkaarti

Kuigi krediitkaardi kasutamine tundub mugav ning see peaks igaks juhuks alati reisil kaasas olema, siis igapäevaste tehingute tegemiseks võiksid kasutada sularaha. Olenevalt riigist ja pangast võib krediitkaardi kasutamine välismaal kaasa tuua lisakulutusi, mistõttu on sularaha kasutamine mõistlikum.

3. Vahetad raha lennujaamas

Lennujaama valuutakursid ei ole kunagi nii head, kui nad on tavapärastes vahetuspunktides või isegi hotellides. Seega võta reisile minnes alati juba veidi kohalikku raha kaasa, et saaksid teha ära esimesed ostud seniks, kuni jõuad hotelli ja saad juba rohkem sularaha vahetada.

4. Otsid ainult otselende

Otselennud on loomulikult kiiremad ja mugavamad, kuid lennates vahemaandumisega, võib piletihind olla oluliselt soodsam. Kuigi see sõltub asjaoludest ja liinidest, tasub seda varianti alati kontrollida.

5. Sa sööd väljas

Reisil läheb suur hulk raha väljas söömisele. Eriti, kui sa ei ööbi mõnes korteri-tüüpi hotellis, kus on olemas köök, võib endale einete tegemine osutuda üsna keeruliseks. Samas ei vaja kerge hommikusöögi tegemine erilist köögitehnikat, piisab kui saad osta endale veidi puuvilju, jogurtit või võileiva materjali.

6. Ostad ühistranspordis eraldi piletid

Suurlinnades on kindlasti lihtne liikuda ringi ühistranspordiga, kuid kui oled sunnitud kasutama mitut transpordivahendit, tasuks veidi uurida piletivõimaluste kohta. Sageli on müügil mitme päeva või nädalapilet, mis katab kõiki transpordivahendeid. See tuleb sageli odavam, kui osta iga sõidu jaoks eraldi pilet.

7. Sa reisid kõrghooajal

Kindlasti on ahvatlus suur reisida just südasuvel, kui sihtriigis on temperatuur kuum ja vesi soe, kuid sellega kaasnevad alati kõrgemad hinnad. Selleks, et kaunist ilma nautida, võib reisida ka näiteks mais või septembris. Eriti just Vahemeremaades on sel perioodil loodus isegi kaunim ja rahvast oluliselt vähem.

8. Sa ei pööra tähelepanu reisikindlustusele

Oluline on meeles pidada, et reisikindlustus ei kata mitte ainult tervisega seotud kulutusi, vaid see seisab hea ka sinu asjade eest. Seega tasuks enne ostmist uurida, mida täpselt ja kui suures ulatuses kindlustus katab ning seeläbi teha teadlik otsus.

9. Ostad süüa lennujaamast või lennukist

Mõne reisi puhul ei ole toitlustus hinna sees, kuid lennujaamast või lennukist toidu ostmine on ääretult kallis. Kuigi vedelikke ei tohi turvatsooni tuua, siis toidu kohta see reegel ei kehti. Nii võid endale kodus midagi maitsvat valmistada ja selle lihtsalt karbiga kaasa võtta.

10. Sa ostad alati väikeseid vannitoatarbeid

Kui reisitakse käsipagasiga, aga kaasa on vaja võtta veidi šampooni ja muud sarnast, siis ostetakse sageli iga kord uued väikesed šampoonipudelid. Selle asemel oleks aga mõistlikum varuda väikeseid pudelikesi, mida iga kord vastavalt vajadusele täita.

11. Sa kulutad raha kaartidele, GPSile ja reisijuhtidele

Reisijuhid on küll kasulikud, kuid sageli on need üsna kallid. Otsi kogu info parem internetist välja ja pane endale kõik vajaminev kirja. Kui reisil on vaja kasutada kaarte või GPSi, lae telefoni alla programmid, mis lubavad seda teha ilma interneti ja lisatasuta.

12. Ostad iga kord reisides uue pudeli päikesekreemi ja putukatõrjet

Need kaks asja on soojale maale reisides väga vajalikud ning kui saad puhkusele minna keset talve, siis tagasi tulles unustad pudelikesed kohvri või sahtlipõhja, sest kodumaal neid vaja ei lähe. Järgmine kord reisile minnes on aga juba meelest läinud, et kunagi midagi sellist ostetud sai. Seetõttu oleks mõistlik enne kodus korralik inventuur teha ja alles siis poodi minna.

13. Rendid auto lennujaamast

Auto rentimine on iseenesest juba üsna kulukas tegevus, kuid seda summat saab veidi vähendada, kui valid alguspunktiks midagi muud peale lennujaama. Lennujaamades on hinnad sageli veidi kõrgemad kui mujal.