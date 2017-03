Video: kuidas pagasimeeskond kohvreid tegelikult kohtleb

Videost on näha, kuidas kaks meeskonnaliiget viskavat täiesti valimatult kohvreid üksteise otsa ega ürita isegi pagasit korrektselt kärule sättida. Kui mõni kohver neile ette jäi, lõid nad seda jalaga, mõni teine pagas aga lendas üldse käru vahelt maha, vahendab news.com.au.

See ei ole Lutoni lennujaamale esimene kord, kui nende töötajaid filmitakse ebaviisaka käitumise või pagasi kohtlemise pärast. Ettevõte, kes enamikus Inglismaa lennujaamades pagasikäsitlust opereerib, on alustanud töötajate suhtes uurimist.

«Meie jaoks on pagasi turvaline transportimine ülimalt kõrge tähtsusega. Me teeme kõik, mis vaja, et selline käitumine lõppeks ja meie professionaalne tase oleks kõrge,» sõnas ettevõtte esindaja.

Uurimist lubasid alustada ka Lutoni lennujaam ja easyJet.