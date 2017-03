Video: kas julgeksid istuda sellisele kiigele?

Hulljulged sõitjad tõstetakse kanjoni põhjast 160 meetri kõrgusele ning seejärel lastakse järsult lahti. Nii algab adrenaliinirohke sõit teisele poole kanjonit. Kiiruseks tuleb kiigel umbes 120 kilomeetrit tunnis.

Kiige köied on 120 meetrit pikad ning kiikuda on võimalik üks, või koos sõbraga. Siiski ei ole atraktsiooni nautimine odav lõbu. Kui on soov üksinda sõita, siis on hinnaks 139 eurot ning kui minna koos sõbraga, on ühe inimese hinnaks 125 eurot.

Kel aga vaid kiigest ei piisa, saab osta koondpileti, mis hõlmab endas ka teist Uus-Meremaal tuntud, kuid jällegi hulljulget atraktsiooni. Nevise jõe kohal saab kätt proovida Uus-Meremaa kõige kõrgema benji-hüppega, kus tuleb maa poole suunduda 134 meetri kõrguselt. Sellisel hüppel kogeb inimene 8,5 sekundi vältel vabalangemist.

Vaata videost, kuidas on kiigega sõita:

Vaata videost, mis tunne on teha benji-hüpet: