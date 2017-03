Kombed, millest tuleks Aasiasse reisides kinni pidada

Aasias puutub kokku kolme pühakoda kirjeldava sõnaga: stuupa, pagood ja tempel. Pagoodiks kutsutakse budistlikku pühamut, templil on vähemalt üks uks, mille kaudu saavad palvetajad siseneda, ning stuupa on ilma usteta ehitis, mida palvetajad saavad vaid väljast imetleda, vahendab Escape.

Selliseid pühapaiku on Kagu-Aasias tuhandeid ning neid leiab muu hulgas ka eestlaste meelispaigast Taist. Neid külastades tuleb pidada kinni etiketireeglitest, sest vastasel juhul võivad kohalikud vihastada või solvuda.

«Riided peaksid katma põlved ja õlad. Kombeks on sisenemisel ära võtta ka jalanõud ja sokid,» rääkis Myanmari reisiagent Aye Mya Mya Soe. Jalanõude ära võtmist peetakse nendes paikades sarnaseks kirikus mütsi ära võtmisega. Kuigi Buddha selle kohta midagi ei öelnud, on see siiski kombeks.

«Reisijad peavad munkasid austama. Seda võib näidata kummardumisega ning alati tuleb hoida oma pead munga või kuju peast madalamal. Oluline on ka teada, et mungad ei tohi naisi puutuda ning naised ei tohi ka ise munkasid puutuda.»

Lisaks rõhutas Soe, et Buddha pildid on pühad ning seega ei tohiks kujusid pildistades ise seal kõrval poseerida. Kindlasti ei tohiks templites süüa ja eriti mitte pärastlõunasel ajal, sest mungad saavad süüa vaid enne keskpäeva.

Kõige ebaviisakamaks peetakse aga seda, kui istud templis nii, et suunad oma jalad mõne budisti poole. «Templis tuleb rääkida vaikselt ning kui mungad või nunnad sisenevad, tuleb püsti tõusta ja keerata end nende poole. Mungaga rääkides peab aga alati istuma,» kinnitas Soe.

Lõpetuseks lisas Soe, et kui tuleb ette ka väiksemaid apsakaid, siis on selle religiooni järgijad väga andestavad ning suurt probleemi ei tohiks tekkida.