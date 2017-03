Interaktiivne kaart: sukeldu aktiivse vulkaani kraatrisse

Ilmselt ei kipu isegi ükski hulljulge matkasell aktiivse vulkaani kraatrile liialt lähedale, kuid Google leidis siiski paar inimest, kes olid selleks valmis ning nüüd on võimalik oma kodu mugavast keskkonnast see adrenaliinirohke matk kaasa teha, vahendab Travel and Leisure.

Interneti vahendusel on võimalik külastada maailma suurimat, umbes kahe jalgpalliväljaku suurust, keevat laavajärve Ambrymi saarel Vanuatul. «Sa saad alles siis aru, kui tähtsusetud inimesed on, kui seisad hiiglasliku keeva kivi järve kõrval,» rääkis üks hulljulgest avastajast Geoff Mackley.