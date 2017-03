EASi rahastatav akvaarium ärritab loomakaitsjaid

Eile avalikustas EAS seitse projekti, mida nad toetavad kokku 15 miljoni euroga. Teiste hulgas sai toetust ka Dirhamis 2019. aastal avatav Meritähe külastuskeskus, mis hõlmab ka ookeanialade akvaariumi.

Keskusesse on planeeritud 15 meetrit sügav akvaarium, kus hakkavad elama nii haid kui raid.

Loomus loomade eestkoste palus EASil hinnata projekti eetilisust ja sobivust kaasaegsesse loodussõbralikku ja progressiivsesse Eestisse. «Ookeanialade akvaarium on arengus suur tagasiminek. Maailmas domineerivad ja jätkavad võidukäiku vastupidised trendid - liigutakse eemale meelelahutusest, mille peamisteks objektideks on loomad,» seisis ühispöördumises.

Veel tõid loomakaitsjad välja, et ka meie põhjanaabrid on Särkänniemi lõbustuspargis loobunud delfiinide pidamisest ning, et ka 75 protsenti Eesti elanikest ei poolda metsloomade kasutamist tsirkuses.

«Lisaks tekitab selline plaan rohkelt lisaküsimusi: kust kalad tulevad, kes vastutab nende igapäevase heaolu eest, kes järgib loomakaitseseadusest tulenevaid nõudeid, millised eksperdid on akvaariumi kavandanud ja heaks kiitnud, kas EAS kaasas otsustusprotsessi mereloomade spetsialiste ja loomaeetikuid, milline on selle projekti turunduslik väärtus Eestile kui innovatiivsele ja loodussõbralikule riigile,» rõhutati pöördumises.

«EAS võtab antud pöördumise sisu väga tõsiselt ja kavatseb enne põhitaotluse kinnitamist ja toetuse eraldamise otsust kaasata projekti sõltumatu eksperdi, kes tunneb mereloomade eluviise, on kursis (vee)loomade kaitse temaatikaga ja kelle ülesandeks saab olema projekti loomakaitse seadustele vastavuse analüüsimine,» ütles EASi juhatuse liige Sigrid Harjo.

Ta lisas, et taotleja on kinnitanud atraktsiooni vastavust ISO standarditele ning ühtlasi, et seal rakendatakse loodushoiu põhimõtteid.

Rahvusvaheliselt huvipakkuvate pereturismi atraktsioonide toetuse taotlemine on kahe-etapiline. EAS tutvustas 16.03 neid seitset pereturismi atraktsiooni, kelle projekt vastas kõige paremini toodud hindamismetoodikale ja kellele meetme rahaliste vahendite piires tehti ettepanek põhitaotluse esitamiseks.

Põhitaotluse esitamiseks on aeg paindlik, igaüks toimetab omas tempos, maksimaalselt võimalik aega kasutada 250 tööpäeva. Kui selleks ajaks põhitaotlust ei esitata, või on selgunud, et esialgu planeeritud ideed pole võimalik ellu viia, teeb EAS otsuse projekti mitte rahastada ning suunab ettepaneku pingereas järgmisele positiivsele projektile oma idee elluviimiseks.