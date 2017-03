Lummav video: vabasukelduja ujub koos mõõkvaaladega

Video on filmitud Norra rannikul, kus merebioloog ja vabasukelduja Andreas B. Heidel õnnestus lähedalt näha võimsaid mõõkvaalasid. «Ma olin üllatunud, kui suursugused need loomad vees on: õrnad ja samal ajal on nende liigutustes suur jõud,» vahendas filmi autori sõnu Lonely Planet.

Video jõuab avalikkuseni ka varsti linastuva dokumentaalfilmi raames, mis räägib loomade elust. Lisaks saadi filmilindile ka virmaliste all sõitev lohesurfar.

Mõõkvaalad ei ole ohustatud liikide nimekirjas peamiselt just seetõttu, et neid on raske jälgida, kuna nad elutsevad suurtel aladel ning liiguvad väga kiiresti. Sellele vaatamata arvavad eksperdid, et tegu võib olla saastatuse ja liigse jahtimise tõttu ikka ohustatud liigiga.