Eesti stjuardessid: oleme käinud läbi tulest ja veest

Mida kujutab endast pardameeskonna amet, kuidas stjuardessiks või stjuuardiks saada ning mida teevad igapäevaselt Eesti rahvusliku lennufirma Nordica pardal töötavad inimesed, räägivad lähemalt salongipersonali juhtiv Anneli Tüür ja stjuardess-instruktor Meelike-Enel Andrejeva.

Nordica salongipersonali tööpäev sisaldab praegu enamasti kahte lendu ehk nelja sektorit, rääkis Anneli. «Üks sektor on lend punktist A punkti B, mis tähendab, et enamjaolt jõuavad kõik töötajad õhtuks tagasi koju, mille üle on eriti rõõmsad pereinimesed. Maksimaalselt on salongipersonali töönädalas 60 töötundi ja peaaegu ükski nädal pole sarnane eelmisele, mis tähendab rutiinivaba graafikut ».

Meelikese hinnangul on kodumaises lennufirmas töötamise suurimaks eeliseks see, et kõik tunnevad kolleege nii nägu- kui ka nimepidi ning üheskoos hoitakse kokku nagu üks pere. See on kogenud stjuardesside arvates suur erinevus ja eelis, võrreldes maailma suurimate lennufirmadega, sest sa tead enda kolleegi tugevusi ja millist rolli ta täidab. Ka aitab kolleegide lähedusele kaasa tõik, et igal lennureisil on pardal kaks stjuardessi või stjuuardit, kes peavad omavahel tugevalt koostööd tegema.

«Läbi aastate oleme Meelikesega koos läbi käinud sõna otseses mõttes tulest ja veest, me oleme naga sukk ja saabas ning vahel oleme arutanud, et oleme tööl kahekesi rohkem aega veetnud, kui oma perega,» naerab Anneli. «Töökaaslane ongi nagu teine elukaaslane,» toetab teda ka Meelika, kes nendib, et ametiks vajalikud õppepäevad, kus tuleb läbida ka tule- ja veekatseid on stjuardesside õppes üheks väljakutsuvamaks osaks, kuid ometigi see lähendab oluliselt meeskonnaliikmeid.

Suurimaks eeliseks lennunduses töötamise juures peavad nii Anneli kui ka Meelike seda, et igal tööpäeval näevad nemad päikest. Enamikel eestlastel seda võimalust iga päev ei ole.

Teiseks toovad kogenud stjuardessid välja, et tööpäev algab lennuki pardal, mis tähendab, et kodused mured jäävad maa peale ja päeva lõppedes ei ole võimalik tööd koju kaasa võtta.

«Tänast probleemi ei saa lahendada homse lennuga,» lausub stjuardesside juht Anneli. «Ka kogenud salongipersonal õpib igal lennul ja iga päev. Pole isegi oluline, et kogu aeg on sama töö, reisijad ja lennuliinid. See kogemus ja emotsioon, mida salongipersonal iseenda jaoks saab, on erakordne,» lõpetavad staažikad stjuardessid üksteise lauseid.

Kuigi salongipersonaliks tahtjaid on palju, jäävad sõelale siiski vähesed. Põhjuseks eelkõige nii tänapäeva valikute rohkus kui ka ebareaalsed ootused elukutsele. «Mitmed potentsiaalsed stjuardessid, kellel on isiklik lennukogemus ookeani taga, on kandideerides pettunud, sest glamuuri on euroopakeskseks, rahvuslikus lennufirmas vähe, rääkimata väikesematest lennukitest,» tõdes Anneli ja lisas, et seetõttu ongi mõistlik alati enne elukutse valikut põhjalikumalt selle kohta uurida.

Põnevad katsed

Nordicasse võtab praegu stjuardesse ja stjuuardeid tööle Nordic Crew Management. Tööle saab kandideerida alates 18. eluaastast ja kandidaadil peab olema keskharidus, hea tervis, ujumisoskus ning eesti ja inglise keele oskus.