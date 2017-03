Eesti stjuardess soovitab, kuidas lend mugavamaks muuta

Kogenud salongipersonal mõistab, et paljudel reisijatel on enne reisi algust ärevus lennu ees või väike tüdimus, mis ehk lennujaamas ootamisega on tekkinud. Kuidas muuta lennureis nii enda, kaasreisijate kui ka pardameeskonna jaoks mugavamaks ja sujuvamaks, selgitab enam kui 20-aastase stjuardessi töökogemusega Nordica salongipersonali juht Anneli Tüür.

«Stjuardessina tuleb olla mõistev ja leplik, sest igal lennul on erinevate harjumustega reisijaid. On olnud ka juhtumeid, kui üht reisijat on tabanud mitu takistust enne lennureisi algust – näiteks pilet vormistati ümber, turvakontrollis läks loodetust rohkem aega ja lennujaamas ei jõudnud süüa-juua. Teisalt on reisijatel tihti lennueelne ärevus, mis muudab ka inimeste käitumisviisi,» selgitas Tüür.

Stjuardess tõi esile, et kuigi pardateenindajate roll on kõigi reisijate heaolu tagamine lennureisi jooksul, saab igaüks teha nii enda kui kaasreisijate lennu mugavamaks järgides mõnd lihtsat soovitust.

1. Väldi järjekorra tekitamist

Lennukisse jõudes otsi üles enda istekoht ja püüa kiiresti asjad ära paigutada. Kuigi käsipagasiga reisimine on tihti mugavam, arvesta, et pardale mahub siiski limiteeritud kogus asju iga reisija kohta. Lase kindlasti teised reisijad endast võimalikult sujuvalt mööda, et ei tekiks järjekorda. Suuremate lennukite puhul võib tekkinud järjekord isegi lennu väljumisaega mõjutada, sest reisijad ei jõua piisavalt kiiresti enda kohale.

2. Valmistu reisiks koos lapsega

Lapsega koos reisides võta kindlasti kaasa uusi ja huvitavaid mänguasju, mis tema tähelepanu köidaks. Arvesta lapse söögikordadega ja võta kaasa temale harjumuspärast toitu – pardamenüü ei pruugi alati lastele sobida. Valva lennukis lapse järele, sest kuigi vahekäigus lennu ajal jooksmine võib last tegevuses hoida, pole see tema turvalisuse huvides lubatud. Varu käsipagasisse kindlasti lapsele sobivat toitu.

3. Ravimid olgu käsipagasis

Kui kasutad igapäevaselt ravimeid, ära unusta neid äraantavasse pagasisse, käsipagasist saad lennureisi jooksul vajalikud ravimid alati kätte.

4. Soojad riided selga

Eriti soojamaa reisile sõites pea meeles, et kuigi sihtriigis võib olla soe, siis lennukis on olenemata aastaajast alati jahe. Võta lennukisse kindlasti kaasa kampsun või jakk.

5. Liigne agarus pole kasulik

Kui lennukis pakutakse einet, siis pole tarvis pärast söömist sõpradelt või kõrvalistujatelt kandikuid kokku korjata ja asju üksteise peale asetada. Kuigi tundub, et see võiks stjuardessi tööd lihtsustada ja kiirendada, siis lennukis on serveerimisalused hoiustatud ühekaupa alustel, mis tähendab, et teenindajal tuleb kokku korjatud kandikud, topsid, taldrikud taas ükshaaval lahti harutada.

6. Ole selline reisija nagu sooviksid, et oleks sinu kaasreisija

Lennukis on piiratud liikumisala ja istmed on üksteise lähedal ehk ükski asi, mida reisi jooksul teed, ei jää märkamatuks sinu kaasreisijale. Tule reisile puhanult, puhtalt ning värskena, täpselt nii nagu sooviksid, et oleks sinu kõrval istuv võõras inimene. Pardal kehtib vanasõna: «Ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et tehakse sulle».

7. Hooli enne reisi enda tervisest

Kui järgmisel päeval on ees lennureis, siis puhka ning maga sellele eelneval ööl piisavalt. Kindlasti söö ka harjumuspärast sööki ning joo piisavalt vett, et hoida enda tervist. Magamatus ja vedelikupuudus võivad muuta lennureisi ebamugavaks ning mõjuda halvasti sinu tervisele.

8. Lennuhirm pole patt

Kui kardad lendamist või sind tabab enne lennureisi tugev ärevus, siis ära püüa seda peletada alkoholi, liigse magusasöömise või ravimitega, vaid informeeri lennukile jõudes pardateenindajaid, kes saavad sind lennu eel ja ajal toetada ning ärevust leevendada. Alkohol ning liigsed ravimid enne lendu ja lennu ajal võivad kahjustada tervist ning muuta lennu hoopis ebamugavamaks.