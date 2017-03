Tüüpilised asjad, mida unustatakse kohvrisse pakkida

Sageli meenuvad selliste elutähtsate asjade unustamised just sel hetkel, kui tagasi mineku võimalust enam ei ole ja seega pead reisil ilma nendeta hakkama saama või siis uued soetama. Amazon pani kokku nimekirja asjadest, mida inimesed nende rakenduse vahendusel soetavad ning sealt paistavad välja tüüpilised esemed, mida inimesed maha jätavad, vahendab Travel and Leisure.

Akulaadija

Isegi kui sul on meeles, et pead selle ükshetk kohvrisse panema, siis tavaliselt kasutad seda veel vahetult enne lennujaama ruttamist ning kiirustamisega võib laadija endiselt maha ununeda. Ilma laadijata reisil ilmselt aga hakkama ei saa ning iga kord on seda üsna kallis osta, seega oleks mõistlik see ikka ka viimasel hetkel kohvrisse visata.

Kaamera laadija

Sinu ülivõimsast peegelkaamerast ei ole mingit kasu, kui jätsid selle laadija koju sahtlisse. Eelmisel aastal telliti Amazoni rakenduse vahendusel neli miljonit laadijat ja mälukaarti, millest küll kõik ei asendanud kindlasti maha unustatud tarvikuid, kuid märkimisväärne summa on see siiski.

Hambapasta

Õnneks ei ole tegu millegi kalliga ning sageli võib seda saada isegi hotelli vastuvõtulauast. Hambapastat on samuti kerge maha unustada just sel samal põhjusel, et kasutad seda veel vahetult enne kodust väljumist. Siiski võiksid sagedased reisijad osta endale käsipagasisse panemiseks hambapasta ning seda siis ka reisiasjade juures hoida, et see kunagi maha ei ununeks.

Isegi, kui ei reisi sageli, tuleks kaasa võtta hambapasta ikka käsipagasisse, sest kunagi ei tea, mis kohvriga võib juhtuda ning nii saad vähemalt oma hambad puhtaks pesta. Kui lendad aga kaugele ja korraliku lennufirmaga, siis annavad ilmselt ka nemad sulle väikese hambaharja ja -pasta, et saaksid end juba lennu ajal värskendada.

Ujumisriided

Isegi, kui su reisi eesmärk ei ole basseini ääres puhata vaid ringi matkata, tasuks soojale maale ikka ujumisriided kaasa võtta. Kunagi ei tea, kui võid leida mõne ilusa järvekese või kui hotellil juhtub olema bassein. Mõnus on end vahel ka värskendada.

Juukseharjad ja kammid

Ükskõik kui metsikusse kohta sa ei suunduks, väike kamm või juuksehari kulub ikka marjaks ära ning seetõttu tasuks alati enne kodust lahkumist läbi mõelda, kas see sai kohvrisse pistetud või mitte.