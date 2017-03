Titanicu vraki juurde hakatakse korraldama ekskursioone

Titanic oli teel Southamptonist New Yorki, kuid juba neljandal päeval tabas laeva ja selle pardal olnud inimesi katastroof. 1997. aastal vändati laevahukust ka film, mille kaudu said inimesed laeva lugu lähemalt tundma õppida, vahendab Travel and Leisure.

Kui seni oli film kõige parem viis laevaga tutvumiseks, siis nüüd hakkab üks Londoni ettevõte pakkuma laeva juurde sukeldusreise. Titanic lebab endiselt Atlandi ookeani põhjas, kuid vähestel on õnnestunud seda külastada.

Reis kestab kokku kaheksa päeva ning saab alguse Kanadast Newfoundlandist. Korraga võetakse kaasa üheksa inimest. Spetsiaalselt disainitud titaanist ja süsinikkiust sukelaparaat viib huvilised 4000 meetri sügavusele.

Sukeldujad saavad nii ujuda ringi laevatekil kui ka minna üles kuulsast suursugusest trepist.

Ekspeditsiooni hind inimese kohta on umbes 97 000 eurot, mis inflatsiooni arvestades on umbes sama palju, kui pidid pileti eest maksma Titanicu esimese klassi reisijad. Sukeldumisreise korraldab Blue Marble Private ettevõte ning esimesed huvilised saavad laeva külastada 2018. aasta mais.